Короткая рабочая неделя в Перми будет холодной

14:13 | 13.06.2018

Сейчас в столице Прикамья 14 градусов, дождь. Сегодня, 13 июня, в Перми ожидается не более 16°С, дождь продолжится вечером и ночью.



Завтра дождь прекратится, столбик термометра не поднимется выше 12°С; ночь будет холодной – около 4°С. В пятницу, 15 июня, будет до 13°С. В субботу, по предварительным прогнозам, будет около 10°С, а в воскресенье возможно небольшое потепление.