В Перми на несколько дней открыли Коммунальный мост

17:07 | 9.06.2018

Подрядчик закончил работы по замене асфальтового покрытия, защитного слоя и гидроизоляции на участке Коммунального моста, где было ограничено движение транспорта. Решено открыть движение по мосту на период празднования Дня города – с 9 по 12 июня.



Затем подрядная организация начнет работы на следующем участке – от середины до конца моста в направлении правобережья. Здесь тоже заменят асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.



Полностью ремонт моста планируется закончить до 1 сентября.