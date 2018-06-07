Пермь: новости дня
17:07 | 9.06.2018
В Перми на несколько дней открыли Коммунальный мост
Затем подрядная организация начнет работы на следующем участке – от середины до конца моста в направлении правобережья. Здесь тоже заменят асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.
Полностью ремонт моста планируется закончить до 1 сентября.
© «Вечерние Ведомости»
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