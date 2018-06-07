Губернатор Максим Решетников поздравил прикамцев с Днем России

13:07 | 9.06.2018

Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!

Все мы – жители большой и сильной страны. Вместе бережем вековые традиции, помним великую историю, гордимся делами наших соотечественников.

Этот праздник напоминает нам не только о любви к малой и большой Родине, но и об ответственности перед ее прошлым, настоящим и будущим. Сегодня каждый из нас своим трудом вносит частичку в развитие и процветание России. И от наших знаний, профессионализма, работы на совесть зависит, каким будут Пермский край и Россия завтра.

В этот праздничный день от всей души желаю вам успеха во всех начинаниях. Благополучия, мира и добра вашим родным и близким!