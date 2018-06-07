Фестиваль искусств «Наш Пермский край» в Чайковском объединит около 2000 творческих детей

18:16 | 8.06.2018

8 и 9 июня в Чайковском состоится закрытие XIII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».



В течение двух дней на центральных улицах города пройдут концерты, торжественное чествование победителей фестиваля, новаторские и классические представления, перформансы, мастер-классы сценического искусства, интерактивные игры, а также состоится VII фестиваль уличных театров, сообщают в министерстве культуры Пермского края.



В событии примут участие более 1200 одаренных детей из 48 территорий Прикамья и более 500 юных жителей Чайковского.



Закрытию фестиваля предшествовала серьезная работа – прежде всего, самих ребят. Цикл основных событий фестиваля длился два года. За это время прошли многоступенчатые прослушивания и отборы по всему региону. И вот сейчас – торжественное подведение итогов.



Главная задача фестиваля – привлечь внимание общественности к творчеству детей и юношества, вовлечь в орбиту разных жанров искусства новых ребят. Это масштабный проект и, как в свое время подчеркивал его инициатор – советский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский, «и у членов жюри, и у юных музыкантов одна цель – помочь детям вырасти настоящими ценителями прекрасного».



Стоит отметить, что подавляющее большинство нынешних деятелей культуры и искусства Пермского края являются участниками фестиваля им. Д.И. Кабалевского разных лет. Это учителя музыкальных школ, и актеры театров, и музыканты, выросшие в Перми. Встреча нынешних мастеров и начинающих свой творческий путь музыкантов станет, несомненно, изюминкой нынешнего фестиваля.



XIII фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» проходит при поддержке регионального министерства культуры.



С планом мероприятий закрытия фестиваля можно ознакомиться по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/афиша общая фестиваль Кабалевского.jpg.