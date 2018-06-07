В Перми будет закрыто движение транспорта в Разгуляе в ночь с 11 на 12 июня

16:19 | 8.06.2018

С 23.00 11 июня до 00.30 12 июня, на время встречи Дня города Перми, будет закрыто движение транспорта возле сквера им. Василия Татищева.



Движение будет закрыто для всех видов транспорта, кроме трамваев, по улицам:



- ул. Ленина от ул. Пермской до Клименко (без прекращения движения по Пермской и Клименко);

- ул. Суксунской от Ленина до ул. 2-й Разгуляйской.



Движение трамваев с 23.30 11 июня до 00.30 12 июня по ул. Ленина от Пермской до ул. Клименко будет приостанавливаться на время концертной программы.