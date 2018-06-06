Пермь: новости дня
16:12 | 7.06.2018
Мероприятия Дягилевского фестиваля задействуют 5 новых пермских площадок
Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что значимость Дягилевского фестиваля для Пермского края сложно переоценить. «Это действительно один из самых успешных и узнаваемых культурных брендов, масштабное событие, которое вышло за рамки Пермского края и за рамки России. Одно из мировых событий, с которым очень плотно ассоциируется наш регион», — подчеркнул Максим Решетников.
С 14 по 24 июня на девяти площадках пройдут 32 мероприятия, которые привлекут более 14 тысяч зрителей. Напомним, учредителем фестиваля является министерство культуры Пермского края, основным организатором — Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского.
В этом году в рамках фестиваля ожидается представление двух мировых и шести российских премьер. Новинкой этого года станет освоение большого количества новых площадок города. Помимо уже знакомых залов: Дома Дягилева, Органного зала, Художественной галереи, Частной филармонии «Триумф», — события фестиваля пройдут на площадках ДК Солдатова, ТЮЗа, гостиницы «Урал». Впервые для культурного мероприятия будет использовано пространство завода им. Шпагина.
Как пояснил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, приобщиться к масштабному культурному событию смогут и те, кому не удалось купить билеты на представления. «Дягилевский фестиваль — это не только культурная программа, но и образовательная. В этом году подготовлена обширная программа, в которую входят развлекательные мероприятия для семейного отдыха, для подростков, а также образовательные мастер-классы и лекции», — добавил министр.
По словам директора Международного Дягилевского фестиваля Анны Касимовой, с сегодняшнего дня начинается визуальное оформление фестиваля. 9 июня начнется сбор тента на площади перед Пермским академическим театром оперы и балета для размещения фестивального клуба. «Без него, фестивального клуба, существование Дягилевского фестиваля уже не представляется возможным. У него очень важная роль: фестивальный клуб вовлекает в театральную и музыкальную жизнь людей всех возрастов, жителей и гостей города», — отметила Анна Касимова. Программой фестивального клуба предусмотрено проведение более 80 мероприятий общей продолжительностью более 150 часов.
Отметим, в мероприятиях будут задействованы 70 волонтеров — пермяков, владеющих английским, немецким, итальянским, французским и испанским языками. Примечательно, что это не только студенты вузов, но и работающие горожане — те, кто либо взял отпуск на время проведения фестиваля, либо будет трудиться на фестивале в свободное от работы время.
Полная программа мероприятий опубликована на сайте Дягилевского фестиваля diaghilevfest.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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