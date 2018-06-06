Горьковская библиотека приглашает пермяков на выставки

13:48 | 7.06.2018

В июне библиотека им. Горького приглашает горожан посетить несколько выставок и заседаний клубов.



Для выставки «История Перми: к 295-летию города» сотрудники отдела краеведения подобрали любопытные книги, статьи и наглядные пособия, которые рассказывают о разных периодах развития нашего города. Выставка представлена в холле первого этажа до 30 июня. 6+



«Лики природы». Выставка пермского фотографа и путешественника Александра Чазова. Александр Чазов — член Русского географического общества. Участник российской фотовыставки «Вертикальный мир» в Москве. В объектив Александра попадают как дальние, труднодоступные уголки нашей планеты, так и популярные местные достопримечательности. Выставка работает в арт-фойе 4-го этажа до 30 июня. 6+



«Образование и культура Перми». В читальном зале отдела редких книг проходит выставка изданий XIX — начала XX веков, раскрывающих многогранную культурную, общественную и образовательную жизнь пермяков. Среди книг, представленных на выставке, читатель найдет полное собрание стихов пермского поэта начала XX века Бориса Орлова, очерк «Старая Пермь» Федора Михайловича Решетникова, рукописный журнал «Весна», ноты и песенники. Также на выставке есть материалы того времени по истории образовательных учреждений и общественных организаций города. Выставка проводится в рамках проекта «Пермь известная и неизвестная» (при поддержке министерства культуры Пермского края). Читальный зал отдела редких книг (4-й этаж, правое крыло, к. 407). До 20 июня. 6+



Фотовыставка «Пермь и пермяки» Владимира Степановича Бикмаева. Владимир Бикмаев — член Союза журналистов России (1977). Работал фотокорреспондентом в газете «Вечерняя Пермь», является фотокорреспондентом краевой газеты «Звезда». Один из ведущих фотокорреспондентов и фотохудожников, неоднократный участник региональных, всероссийских и международных фотовыставок, провел несколько персональных выставок в Перми. Основная тема его творчества – социальная жизнь, искусство, народные характеры, материнство и детство. Интерактивный зал библиотеки, 6 июня — 31 августа. 6+



Также в июне продолжатся заседания клубов. Так, 10 июня в 12:00 в малом зале краевой библиотеки имени Горького (правое крыло, 3-й этаж) состоится очередное заседание клуба «Библиотерапия». Арт-терапевты утверждают, что хорошая поэзия не просто улучшает настроение, но и оказывает лечебный эффект. Участникам клуба для чтения будут предложены стихи Анны Барковой. 12+



13 и 18 июня в 18:30 отдел литературы на языках народов мира Горьковки приглашает на заседания клуба разговорного итальянского языка. Любой желающий может познакомиться с историей и культурой Италии и даже предложить свою тему для обсуждения. Заседания клуба сопровождаются электронными презентациями, просмотром видеосюжетов, фотографий, интересных сайтов. 12+