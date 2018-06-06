Спортивные объекты Перми проверили на готовность к масштабным мероприятиям

12:41 | 7.06.2018

В среду, 6 июня, и. о. заместителя председателя правительства Пермского края по вопросам образования, культуры, спорта и туризма Антон Клепиков и и. о. министра физической культуры и спорта Прикамья Владимир Епанов совершили рабочую поездку в универсальный дворец спорта «Молот» и в спортивный комплекс им. Сухарева. Представители краевых властей проверили готовность объектов к принятию масштабных спортивных соревнований.



Напомним, в Пермском крае в ближайшее время пройдут крупные международные турниры. Уже 12 июня на площадке СК им. Сухарева важнейший отборочный матч чемпионата мира по гандболу проведет сборная России. Наша национальная команда примет сборную Чехии.



С 6 по 9 октября в УДС «Молот» состоится чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Ожидается, что участие в турнире примут более 600 спортсменов из более чем 50 стран. Кроме того, на этом спортивном объекте 14 июня откроется фан-зона к чемпионату мира по футболу в России. Сейчас идет установка мониторов, которые позволят всем желающим в комфортных условиях и большой компанией следить за ходом матчей, причем не только с участием российской команды.



По итогам посещения объектов и. о. зампреда правительства Антон Клепиков дал поручение и. о. министра спорта Владимиру Епанову разработать план подготовки объектов к проведению предстоящих мероприятий. «Пермский край ждут насыщенные спортивные события: это и чемпионаты мира, и масштабные всероссийские фестивали, такие как Студенческая весна. Все они требуют основательной подготовки по вопросам безопасности, транспортной доступности, обеспеченности необходимой инфраструктурой», — прокомментировал планы Антон Клепиков.



Важно отметить, что Пермский край имеет большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Только в этом году в нашем регионе состоялся финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, 26 мая в Чайковском состоялся российский этап серии экстремальных забегов на трамплин RED BULL 400. В прошлом году наш регион впервые в своей истории принимал чемпионат мира по летнему биатлону. А проведение матчей сборной России по баскетболу в легендарном УДС «Молот» уже стало доброй традицией.