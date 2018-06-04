Пермь: новости дня
09:40 | 7.06.2018
Возрождение «Звезды»: в Прикамье планируют создать молодежную футбольную сборную
«У нас одна цель – футбол. Мы хотим развивать его в Пермском крае, и поэтому предлагаем создать команду Второй лиги. Для игроков это ступень между юношеским и взрослым, профессиональным, элитным футболом. «Звезда» - это история, и мы хотим не только ее сохранить, но и двигаться дальше. Мы с Константином Парамоновым - воспитанники этого клуба, и хотим, чтобы «Звезда» сияла», - обратился к губернатору мастер спорта по футболу Алексей Попов.
По словам Олега Гаврилова, вопрос создания команды назрел уже давно, потому что талантливых и перспективных ребят в регионе много, но попасть в профессиональную команду в 17 лет им практически невозможно. Поэтому по окончании школы они либо уезжают в другие регионы, либо завершают спортивную карьеру. «Два года назад команда СДЮСШОР по футболу дебютировала в Третьем дивизионе и заняла по итогам сезона 7 место из 11, при этом наша команда была сформирована только из воспитанников муниципальной СДЮСШОР по футболу. После этого 6-7 игроков получили предложения из других регионов выступать за команды Третьего и Второго дивизионов. Это говорит о том, что у нас есть и потенциал, и кадры для новой команды», — заверил Олег Гаврилов.
Губернатор Пермского края Максим Решетников идею спортивной общественности поддержал: «Создать молодежную футбольную команду в крае, конечно, нужно. И выстроить систему так, чтобы она комплектовалась именно нашими, пермскими, ребятами. Формировать команду из местных воспитанников, чтобы развивались пермские спортсмены, – это правильно. Сейчас нам нужно оценить инфраструктуру и скоординироваться со всеми территориями региона, потому что футбольных полей по Пермскому краю достаточно много. Нужно, чтобы на них постоянно занимались ребята, чтобы они вырастали из молодежной футбольной команды в профессиональную, и чтобы с ними работали квалифицированные тренеры».
Одним из вариантов размещения молодежной футбольной команды края может быть крытый футбольный манеж, где, согласно регламенту профессиональной футбольной лиги, могут проводиться домашние матчи. Подготовка команды также может проходить на базе спортивного лагеря «Лесная сказка» в Краснокамском районе. Не исключается, что эта площадка может стать загородной тренировочной базой и для представителей других видов спорта. В этом году благодаря гранту администрации Краснокамского муниципального района в лагере начнутся работы по дренажу поля.
Кроме того, директор СДЮСШОР г. Перми по футболу Олег Гаврилов обратился к главе региона с просьбой рассмотреть возможность передачи стадиона «Локомотив» в собственность школы.
«Стадион «Локомотив» - легендарный. Он соответствует всем требованиям проведения тренировочного процесса детских, юношеских и молодежных команд, поэтому мы постараемся сохранить уже созданную инфраструктуру в центре города, - рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков. - Здорово, что мы возрождаем традиции пермского футбола и создаем молодежную сборную «Звезда», в которой будут играть пермские футболисты, воспитанники пермской футбольной школы. У нас есть хорошо подготовленный детский резерв, но отсутствует молодежный. И формирование молодежной команды позволит восполнить этот пробел. Мы создадим условия, базу и я думаю, что Пермский край будет радоваться победам своих спортсменов».
В качестве наставников молодежной сборной рассматриваются Константин Парамонов и Алексей Попов.
По итогам встречи губернатор дал получение и.о.заместителя председателя правительства Антону Клепикову провести необходимую работу для создания молодежной сборной. Таким образом, следующим этапом формирования футбольной команды станет решение вопросов финансирования, лицензирования клуба и других организационных вопросов.
Предполагается, что новая команда может дебютировать во Втором российском дивизионе – Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) уже в следующем сезоне, который стартует в конце июля. Новая молодежная сборная региона «Звезда» станет продолжателем легендарного клуба, существовавшего в столице Прикамья с 1932 по 1996 годы.
© «Вечерние Ведомости»
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