Пермь: новости дня
11:31 | 6.06.2018
Три пермских музея получили награды на «Интермузее-2018»
В этом году сразу трем пермским музеям (Пермской художественной галерее, музею современного искусства PERMM и краеведческому музею) удалось не только пройти во второй тур «Интермузея», но и попасть в его специальные программы. Так, впервые участвовавший в фестивале пермский исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» рассказал о своих уникальных наработках, а Пермская художественная галерея и Пермский краеведческий музей стали активными участниками деловой программы. Представители галереи выступили с докладом «Адаптация образовательных проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья на примере проекта «Скворечник» в рамках программы ИКОМ (интернациональный комитет музеев) и на круглом столе «Социальные сети. Инструкция по эксплуатации», а также приняли участие в круглом столе EducationversusLearning, посвященном работе с разными типами аудитории музея.
Отметим, «Интермузей» — это не только фестиваль с широкой культурной и деловой программой, но и конкурс, в котором определяются лучшие из лучших. И в этом году пермские музеи вернулись не с пустыми руками.
В конкурсе «Музейный Гик» (номинация «Музейные ролики и презентации») Пермская галерея одержала победу за цикл имиджевых роликов, посвященных 95-летию Пермской галереи.
«Цикл из трех анимационных роликов был разработан в рамках коммуникационной юбилейной кампании 2017 года, посвященной 95-летию пермской галереи. Видео было частью имиджевой кампании, которая раскрывала смысл лаконичного логотипа галереи — точки и линии. Цикл видеороликов раскрывает смысл логотипа и транслирует идею о том, что музей устремлен в будущее и строит свою стратегию вокруг главной «точки» — зрителя», — рассказали в пермской галерее.
PERMM стал лучшим в номинации «Лучший волонтерский проект музея» конкурсной программы фестиваля «Интермузей». Теперь музей современного искусства получит грант в размере 400 тысяч рублей от фонда Владимира Потанина.
«У нас существует большая команда волонтеров, с которой мы дважды в год проводим две большие акции: «Ночь музеев» и «Ночь искусств», — рассказывает заместитель руководителя отдела по музейной педагогике Анастасия Шипицина. — В 2015 году мы вместе отрефлексировали наш опыт участия в таких массовых мероприятиях, а также провели мониторинг программ российских «Ночей музеев». В результате музейщики и волонтеры пришли к выводу, что ресурс каждой конкретной «Ночи музеев» можно использовать более эффективно. Итогом совместной работы стала модель, включающая несколько уровней участия посетителей в массовом мероприятии — от добровольца, помогающего музею, до человека, который не знает о музее и которого необходимо привлечь на акцию».
Пермский краеведческий музей вошел в число финалистов конкурса «Музейный флагман» благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Меняющийся музей — меняющийся мир». Цель «Музейного флагмана» — предъявить сообществу самые яркие примеры новаторского подхода и устойчивых, тиражируемых моделей, которые при поддержке фонда воплотились в проекты, изменившие среду и оказавшие заметное влияние на профессиональный путь их авторов и участников.
В этом году на стендах и в различных программах «Интермузея» было представлено более 400 российских и зарубежных музеев. Ключевая тема этого года — «Музеи и общество». Более 250 мероприятий деловой, культурной и детской программ прошли на 12 фестивальных площадках.
Участие музеев Прикамья в фестивале-конкурсе «Интермузей» проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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