В Перми возобновлены ремонтные работы на Коммунальном мосту

14:21 | 5.06.2018

Погода улучшилась, и на мосту вновь ведутся работы по устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия.



Напомним, из-за понижения температуры воздуха были приостановлены работы по устройству гидроизоляции на бетонный слой во избежание брака. Сейчас на участке моста, где ограничено движение, выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, частично разобран защитный слой асфальтобетона, устроена гидроизоляция, уложены нижний и верхний слой асфальтобетона, установлены ливнеприемные решетки.



Вынужденная приостановка не отразится на сроках окончания работ – ремонт моста планируется полностью закончить до 1 сентября. Ремонт участка моста, где сейчас ограничено движение, должен завершиться на этой неделе. Принято решение не останавливать ремонтные работы на Коммунальном мосту, поэтому движение для транспорта на всем мосту будет открыто лишь в День города, 12 июня.