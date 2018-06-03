Новый автобусный маршрут в Перми соединит мкр-н Краснова и Комсомольскую площадь

12:30 | 5.06.2018

С 1 июля будет запущен новый автобус № 11т (микрорайон Краснова — Комсомольская площадь), призванный повысить качество обслуживания пассажиров.



Здесь будет работать три автобуса малой вместимости в будни и два — в выходные. Автобусы будут курсировать с интервалами в 13–15 минут в часы пик.



В оба направления транспорт будет следовать по ул. Моторостроителей, Серебрянскому проезду, Солдатова, Куйбышева, Белинского. Нерегулируемый тариф для автобуса будет установлен за 15 дней до запуска маршрута.



Сейчас МКУ «Гортранс» разрабатывает расписание. Подробнее с ним можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru.