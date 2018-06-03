Пермский край и Нижняя Саксония обменяются опытом в сфере цифровых технологий

10:41 | 5.06.2018

В понедельник, 4 июня, делегация пермского бизнеса во главе с губернатором региона Максимом Решетниковым прибыла в город Ганновер, Нижняя Саксония. В рамках бизнес-миссии состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с министром экономики, труда, транспорта и цифровизации Нижней Саксонии, заместителем премьер-министра Нижней Саксонии господином Берндом Альтхусманном.



На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия Пермского края с землей Нижняя Саксония по реализации концепции «Индустрия 4.0», обмену опытом, практиками и технологиями.



Как отметил министр экономики, труда, транспорта и цифровизации Нижней Саксонии, заместитель премьер-министра Нижней Саксонии Бернд Альтхусманн, тема цифровизации для региона очень важна и актуальна сразу для нескольких направлений: здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства. «В следующем году мы планируем вложить более 1 млрд евро на развитие широкополосного интернета в Нижней Саксонии, — заявил г-н Альтхусманн. — В приоритете развития цифровизации для нас медицина: это и оказание услуг, мы уже много лет стремимся перевести карты пациентов в электронный вид, это и медицинская промышленность: от производства оборудования до медицинских препаратов».



Губернатор Прикамья на встрече также представил инвестиционный потенциал региона и достижения краевых компаний в цифровой экономике, промышленности и IT-сфере. Максим Решетников отметил, что Пермский край и Нижняя Саксония имеют большой потенциал научно-технологического сотрудничества и экономического взаимодействия.



«Наш IT-кластер — это несколько сотен предприятий телеком-индустрии, производства программного обеспечения, аналитики. Действует инновационный кластер волоконно-оптических технологий «Фотоника», это 47 организаций-участников, — пояснил губернатор. — Цифровизация для нас актуальна по тем же направлениям, что и для вас. В первую очередь это медицина, промышленность, сельское хозяйство. А также сферы транспорта и ЖКХ. Сейчас мы реализуем несколько пилотных проектов в последних двух сферах».



Также глава Пермского края обозначил, что пермские предприятия имеют большой опыт по взаимодействию с крупнейшими российскими корпорациями. Максим Решетников предложил проводить регулярные встречи Пермского края с землями Германии для дальнейшего обмена опытом и технологиями.

Со стороны Нижней Саксонии в мероприятии приняли участие руководитель Департамента протокола Государственной канцелярии земли Нижняя Саксония господин Маттиас Воиводе, заместитель руководителя Департамента по внешнеэкономическим связям, логистике, маркетингу и выставочным мероприятиям Министерства экономики, труда, транспорта и цифровизации Нижней Саксонии госпожа Беттина Боллер, заместитель руководителя Департамента международных связей и помощи развивающимся странам Государственной канцелярии земли Нижняя Саксония господин Томас Никель.



Отметим, сегодня в программе бизнес-миссии Пермского края посещение Института Лазерного центра Ганновера, обсуждение перспектив сотрудничества по направлению «фотоника» и посещение Центра производственных технологий Ганновера.