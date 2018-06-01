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12:14 | 4.06.2018
Победители «Молодежного резерва Прикамья» помогут реализовать программу развития региона
Всего в первом конкурсе на территории края приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев.
В своем приветственном слове глава региона отметил, что для реализации сформированной программы развития края, тех дорожных карт, которые дадут Прикамью новый толчок в развитии, нужны кадры.
«Практически в каждой сфере мы задали очень высокую планку. Задачи, которые мы решаем, выходят далеко за рамки государственной службы. Изменения предстоят не только в госорганах, изменения произойдут в самих системах: здравоохранении, образовании, бизнесе. Для решения этих амбициозных задач нам нужны мотивированные, квалифицированные, нацеленные на результат и умеющие решать многоуровневые задачи управленцы и специалисты», — подчеркнул губернатор.
Также Максим Решетников обозначил, что дальнейшее взаимодействие с финалистами и победителями конкурса «Молодежный резерв» будет происходить по двум направлениям: вовлечение в совместные проекты (наставничество, госслужба) и привлечение в образовательную программу по общесистемным навыкам (управление проектами, временем, конфликтами, навыки командной работы).
Руководитель проекта «Молодежный резерв Прикамья — 2018», победитель всероссийского конкурса «Лидер России» Анна Козицына отметила, что основная цель проекта — выявить и поддержать молодых управленцев и специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, соответствующими потребностям региона. «Сейчас мы собрали самую перспективную молодежь, ребят, которые прошли серьезный отбор. Из 1000 участников 97 отобрано в кадровый резерв. После нескольких этапов конкурса мы знаем их сильные и слабые стороны. Помогая финалистам и победителям конкурса в развитии, в ближайшем будущем мы получим высококвалифицированные кадры», — считает Анна Козицына.
По словам финалиста конкурса, заместителя начальника планово-экономического отдела ПАО «Мотовилихинские заводы» Ильи Никулина, он участвовал в конкурсе не столько для трудоустройства в госорганах, сколько для того, чтобы внести свой вклад в развитие региона. «Привлечение молодежи к решению задач краевого уровня позволит сгенерировать новые идеи. Для меня конкурс — это выход на новый уровень и возможность поучаствовать в развитии края», — выразил свою позицию Илья Никулин.
Также глава региона Максим Решетников пообщался с финалистами и победителями конкурса в формате диалога. Молодые резервисты выразили благодарность за проведенный на высоком уровне конкурс. Ребята интересовались ключевыми направлениями развития региона, а также дальнейшей судьбой конкурса. Глава региона ответил, что конкурс станет регулярным и пополнится новыми направлениями.
В рамках встречи губернатор вручил дипломы победителям конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018»: в направлении «Образование» победителем стала Анна Быкова (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»), в направлении «Здравоохранение» победил Василий Гаврилов (ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера» Минздрава России), в направлении «Благоустройство и комфортная среда» победил Сергей Дорофеев (ИП Дорофеев С.С.), победителем по направлению «Градостроительство. Урбанистика. Архитектура» стала Марина Тукачева (ООО «Семья на Гагарина 65А»), по направлению «Дороги и транспорт» — Владимир Елагин (ООО «СпецТехСити»), по направлению «Финансы. Экономика. Земля. Налоги» — Николай Косвинцев (ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»), в направлении «ЖКХ» — Наталья Бушкова («Департамент управления инфраструктуры администрации города Лысьвы»), по направлению «Цифровизация» победил Андрей Питушкан (АО «ОЗНА — Измерительные системы»), а по направлению «Молодежная политика» — Артем Марамыгин (ООО «Бизнес-стандарт компани»).
Финалистам конкурса дипломы вручили министры краевого правительства.
По данным организаторов конкурса, средний возраст участников — 30 лет. У 65 % участников трудовой стаж превышает 5 лет, у 64 % управленческий стаж более 2 лет, 29 % участников уже имеют опыт работы в государственных учреждениях.
Оператором конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) как разработчик уникальных технологий в области формирования кадровых резервов. В качестве экспертов выступили в том числе и специалисты Пермского филиала РАНХиГС, участвовавшие в проведении конкурса.
© «Вечерние Ведомости»
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