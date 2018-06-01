Житель Пермского края нанес односельчанке смертельные травмы за отказ оплатить такси

14:43 | 3.06.2018

В ночь на 30 мая в Кунгуре в жилом доме было обнаружено тело 36-летней жительницы Кишертского района с признаками насильственной смерти, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний односельчанин погибшей.



Как установило предварительное следствие, вечером 29 мая женщина вместе со своим односельчанином на такси приехала в Кунгур в гости к знакомому. Молодой человек рассчитывал, что поездку оплатит попутчица, однако на месте выяснилось, что денег, чтобы заплатить за такси, у женщины нет. Мужчина избил ее и скрылся. Ночью женщина скончалась от полученных тяжелых травм.



Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.