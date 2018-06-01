В Прикамье приостановлена деятельность водозабора

14:40 | 3.06.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебные приставы приостановили деятельность водозабора из-за угрозы возникновения массовых инфекционных заболеваний.



Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые ООО «Доверие» допустило, обеспечивая население поселка Луньевка г. Александровска Пермского края безопасной питьевой водой. Так, организация, эксплуатирующая водозабор, не проводит производственный лабораторный контроль содержания остаточного хлора в питьевой воде перед ее поступлением в распределительную сеть и производственный контроль качества питьевой воды, не обеспечивает соблюдение режима на территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения, допускает использование поверхностного водозабора в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта и так далее.



Так как выявленные нарушения представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал ООО «Доверие» виновным в административном правонарушении и постановил приостановить деятельность водозабора на реке Луньве на 30 суток.



Исполнительный документ, подлежащий немедленному исполнению, поступил в отдел судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску. Сотрудники отправились по месту нахождения организации, вручили директору постановление о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили его об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебного пристава и решения суда.



Сейчас работа водозабора приостановлена. В течение всего срока административного наказания надлежащее исполнение постановления суда будет проверяться.