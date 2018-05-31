Пермяков приглашают снова встать на коньки

11:06 | 2.06.2018

10 июня на эспланаде начнет работать летний каток. Он расположится между памятником «Героям фронта и тыла» и улицей Попова. Площадка размером 38х18 метров будет изготовлена из искусственного льда. Предусмотрены навес, музыкальное и световое сопровождение.



Выход на лед со своими коньками – бесплатный, прокат коньков - 200 рублей в час. С понедельника по четверг, а также в воскресенье каток будет открыт с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу - с 10:00 до 02:00.