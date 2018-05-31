Завтра в Перми вступят в состязания стронгмены

11:05 | 2.06.2018

3 июня Союз силачей Пермского края проведет чемпионат России по силовому экстриму (стронгмен). Восемь сильнейших спортсменов России весовой категории до 105 кг выполнят 5 упражнений из арсенала силового экстрима.



В программе подъем оси Аполлона на максимальный вес, пронос колодца 330 килограммов на 20 метров на скорость, эстафета с тяжестями, тяга грузовой машины (трак пул), переброс шара через перекладину. В числе участников – чемпионы и призеры чемпионатов по силовому экстриму из Перми, Санкт-Петербурга и других городов.



Кроме того, краевая федерация функционального многоборья представит отборочный турнир на чемпионат России по кроссфиту.



Оба силовых турнира пройдут в рамках подготовки к Пермскому международному марафону. В день марафона, 8 сентября, ожидаются соревнования силачей и многоборцев. Презентацию турниров пермяки и гости города смогут увидеть 3 июня в 14:00 на стадионе «Динамо» (улица Краснова, 1).