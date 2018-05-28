«Единое окно» МФЦ откроется на форуме «Дни пермского бизнеса»

14:54 | 30.05.2018

Завтра, 31 мая, в выставочном центре «Пермская ярмарка» стартует IX форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Традиционно в рамках мероприятия будет организована большая экспозиция успешных бизнес-проектов по различным отраслям. В течение дня будут работать консультационные стенды по вопросам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.



На стенде многофункционального центра «Мои документы» посетителей проинформируют об услугах, предоставляемых представителям бизнес-сообщества в МФЦ Пермского края. Проконсультируют по вопросам регистрации бизнеса, лицензирования отдельных видов деятельности, налогообложения и др. Кроме того, участники форума будут иметь возможность на месте зарегистрироваться на информационном портале «Бизнес-навигатор» (www.smbn.ru) и даже подать заявление на открытие расчетного счета в банке.



Стоит отметить, что на территории Пермского края создана система комплексного оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) через многофункциональные центры. В настоящий момент около 20 % заявителей центров — представители бизнес-сообщества. И эта цифра постоянно увеличивается. Так, с начала 2018 года за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Пермского края обратилось более 93,9 тысячи субъектов МСП. Для сравнения: за аналогичный период 2017 года принято 53,9 тысячи дел (рост на 74 %).



В МФЦ Пермского края оказывается более 150 специализированных услуг для юридических лиц. Начиная с услуг, связанных с государственной регистрацией бизнеса, получением выписок из ЕГРЮЛ, оформлением различных форм господдержки, и заканчивая постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости, получением разрешений на строительство.



Напомним, на территории Прикамья в 53 филиалах МФЦ функционируют 100 специализированных окон для бизнеса. Для удобства заявителей в 2017 году в ряде пермских банков появились дополнительные окна обслуживания юридических лиц. В начале текущего года еще четыре окна для бизнеса были открыты на площадке банка по адресу: ул. Пермская, 43. В настоящее время рассматривается возможность увеличения количества бизнес-окон МФЦ в муниципальных образованиях, особое внимание предполагается уделить монотерриториям. В краевой столице планируется создание специализированного центра оказания услуг (ЦОУ) для бизнеса.