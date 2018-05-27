Губернатор Пермского края поднялся в «Индексе власти»

15:23 | 29.05.2018

Аналитическое агентство «Давыдов. Индекс» представило актуальный выпуск «Индекса власти» за май 2018 года. Губернатор Пермского края Максим Решетников упрочил свою позицию в топ-10 «Индекса власти» и поднялся на 6-е место.



Ниже в рейтинге расположились губернатор Санкт-Петербурга Сергей Полтавченко (он занял 9-е место), губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (14-е место), глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов (16-е место).



Напомним, по итогам апрельского рейтинга губернатор Прикамья «прибавил» на 10 условных единиц и занимал 8–10-е места.



Как отмечают авторы индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, для экспертов были профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах условных единиц.