Задержаны двое пермяков, причастные к сбыту фальшивых купюр

13:22 | 29.05.2018

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, сотрудники ОЭБиПК УМВД по г. Перми задержали двоих жителей столицы Прикамья по подозрению в серии сбыта поддельных денег. По информации оперативников, 28-летние пермяки приобрели сто фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей в другом регионе. Злоумышленники сбывали подделки на территории Перми и Прикамья в мелких торговых сетях.



Проводя обыск по месту жительства задержанных и в их автотранспорте, полиция изъяла 14 фальшивых купюр. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг). Оба мужчины арестованы. Полиция устанавливает все факты их противоправной деятельности. Тех, кто владеет какой-либо информацией об этих лицах, просят обратиться по тел. 218-81-25.



Правоохранители напоминают: если у вас на руках оказалась фальшивая купюра, ни в коем случае не возвращайте ее обратно, незамедлительно сообщите в полицию. Не пытайтесь самостоятельно сбыть подделку – за это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 186 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.