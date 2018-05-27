Лучшие специалисты «Уралкалия» отмечены наградами ко Дню химика

11:09 | 29.05.2018

В канун профессионального праздника, Дня химика, который проходит в последнее воскресенье мая, более 450 сотрудников поверхностного комплекса «Уралкалия» награждены профессиональными, корпоративными и профсоюзными наградами.



В торжественных вечерах, которые прошли в культурно-досуговом центре компании, приняли участие более 900 калийщиков из Березников и Соликамска.

Кульминацией празднования стал уже шестой фестиваль «Химфест», который состоялся 26 мая в Березниках при поддержке компаний «Уралкалий» и «Уралхим».



В этом году хедлайнером фестиваля стала рок-группа «Звери». В течение дня для всех жителей и гостей города работали развлекательные площадки. Во время торжественной части фестиваля состоялось награждение лучших коллективов обогатительной фабрики и погрузочного комплекса «Уралкалия», а также 13 лучших мастеров смен подразделений компании. Победителями в своих номинациях стали сильвинитовая обогатительная фабрика и коллектив погрузочного комплекса СКРУ-3.



Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

— Целеустремленность, трудолюбие и высокий профессионализм неизменно остаются основными принципами в работе обогатителей «Уралкалия». Благодаря их ответственному труду компания является одним из лидеров мировой калийной отрасли. Уверена, что технологи «Уралкалия» будут и впредь держать высокую марку, продолжая и развивая лидерские традиции.



В этом году ко Дню химика Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждено 25 специалистов «Уралкалия». Высшей корпоративной наградой «Почётный калийщик» отмечено 13 сотрудников. Также ко Дню химика подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди работников семи обогатительных фабрик в номинациях «Лучший мастер», «Лучший аппаратчик», «Лучшая команда технологов» и лаборантов химического анализа.