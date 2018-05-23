Депутат Сергей Захаров встретился с жителями пострадавшего от взрыва дома на Свиязева

17:14 | 25.05.2018

Вечером 23 мая в Индустриальном районе города Перми в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного дома по улице Архитектора Свиязева, 50/1 произошло возгорание бытового газа, в результате чего травмы различной степени тяжести получили четверо жителей. СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку.



Большая часть жильцов дома уже вернулись в свои квартиры. Депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров, представители администрации Индустриального района города Перми встретились с жителями.



«Как депутат по округу я в первую очередь отмечаю, что все службы сработали оперативно. Люди, проживавшие в третьем подъезде,размещены в санатории-профилактории «Гармония» - 15 человек. Другие сейчас у родственников. В больницах Перми остаются пострадавшие при пожаре, они обеспечены всем необходимым», - прокомментировал Сергей Захаров.



От отметил, что необходимо выяснить, как проводились проверки газового оборудования на территории округа. Депутат планирует подготовить запросы в адрес газовиков по регулированию процесса проверки газового оборудования, совместно с ТОСами, управляющими компаниями и газовиками отработать информирование по процессу проверки газового оборудования в домах.