Пермский планетарий отмечает юбилей

16:59 | 25.05.2018

В этом году планетарий отмечает юбилей — в декабре 1967 года было сдано в эксплуатацию здание, а 12 апреля 1968 года в нем состоялась первая лекция. Именно с этого дня ведется история планетария как самостоятельного учреждения культуры. Уже многие годы планетарием руководит Таисья Леонтьевна Балтина.



С полувековым юбилеем планетарий поздравили председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, его заместитель Алексей Грибанов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, представители предприятия ПАО «Протон-ПМ» и пермского отделения Федерации космонавтики России. Свои поздравления передал космонавт, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Перми Виктор Петрович Савиных.



«Пермь неразрывно связана с развитием отечественной космонавтики. Мы гордимся уникальными пермскими двигателями, благодаря которым космические корабли устремляются в небо. Но не менее важно заниматься развитием массового интереса к космосу, привлечением широкого общественного интереса к науке. И здесь роль планетария — центральная», — подчеркнул Юрий Уткин.



В наши дни планетарий продолжает развиваться — благоустроена окружающая территория, в частности смотровая площадка, появилась игровая площадка для детей. В 2012 году был установлен аппаратно-программный комплекс для формирования полнокупольной проекции, что позволило включить в репертуар современные фильмы о космосе. С приобретением мобильного планетария в 2011 году существенно оживилась выездная работа: теперь малый купол дает возможность не только посмотреть программу, но и полюбоваться звездами.



Пермский планетарий и его сотрудники были отмечены заслуженными наградами: почетными знаками, медалями, дипломами и грамотами Федерации космонавтики России, Ассоциации планетариев России, властей края, города и района.