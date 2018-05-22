Пермь: новости дня
21:07 | 23.05.2018
Активисты ОНФ проводят мониторинг доступности сельской медицины в Пермском крае
Мониторинг ФАПов и врачебных амбулаторий в Пермском крае стартовал в апреле 2018 г. Активисты Народного фронта оценивают качество и доступность медицины в деревнях и селах с населением до 2 тыс. человек. Общественники обращают внимание на обеспеченность учреждений кадрами, оснащенность оборудованием, наличие необходимых медикаментов. Также общественников интересует состояние занимаемого здания, подъездных путей и связи.
На сегодняшний день активисты ОНФ ознакомились с работой 18 ФАПов и врачебных амбулаторий в девяти территориях края. Среди наиболее частых недостатков общественники указывают на отсутствие контактов медицинских работников на вывесках и неработающую пожарную сигнализацию. Во многих учреждениях выявлены проблемы со связью, зачастую медицинский работник имеет доступ только к стационарному телефону, в то время как мобильная связь и интернет отсутствуют.
Активисты Народного фронта особо отметили два фельдшерско-акушерских пункта, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Здания ФАПов в деревнях Лягаево Кочевского района и Липово Добрянского района разрушаются, а техническое состояние помещений оставляет желать лучшего. Учреждения не укомплектованы оборудованием и медикаментами. В ФАПе деревни Липово общественники обнаружили просроченные лекарства.
Эксперты ОНФ продолжат мониторинг. К оценке качества и доступности сельской медицины подключились члены общественного совета при краевом Минздраве, студенты медицинского и аграрно-технологического университетов, а также активисты Российского союза сельской молодежи.
Члены Общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, что проводят независимую оценку медицинских учреждений региона. На встрече эксперты Народного фронта договорились с общественниками об объединении усилий в проведении мониторинга.
Представители студенческих советов медицинского и аграрно-технологического университетов сообщили о готовности учащихся принять участие в мониторинге. Студенты вузов, проходящие летнюю практику в сельской местности, оценят доступность медицины в ряде сел.
Эксперты Народного фронта привлекли к участию в проведении мониторинга активистов Российского союза сельской молодежи. Они приступили к оценке сельской медицины в нескольких территориях края.
В проведении мониторинга активно участвуют члены регионального штаба Общероссийского народного фронта в Пермском крае. Содействие общественникам оказывают сельские старосты.
Алексей Мельников, член регионального штаба ОНФ в Пермском крае:
— Мониторинг ФАПов и врачебных амбулаторий — масштабное мероприятие, требующее командной работы. Поэтому к участию в нем мы привлекаем представителей медицинского сообщества и активную часть жителей населения сельской местности.
Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края:
— Мнение представителей общественности для нас крайне важно, особенно когда это касается вопросов доступности и качества оказания медицинской помощи. Мы готовы прислушиваться, принимать конструктивные рекомендации и работать сообща.
По итогам мониторинга эксперты Народного фронта проведут анализ полученной информации и сформулируют предложения по улучшению ситуации в сельской медицине.
© «Вечерние Ведомости»
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