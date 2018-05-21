В Перми пройдет медиафорум Breaking good

17:31 | 23.05.2018

Редакторы, продюсеры, журналисты известных медиа – The Village, Tjournal, VC.ru, «Такие дела», Wonderzine.ru и Downtown.ru – выступят на втором форуме молодых журналистов Breaking good, который пройдет в Перми 25 и 26 мая на площадке ПГНИУ.



Как отмечают организаторы, на форуме будут рассмотрены успешные федеральные, региональные и личные медиакейсы, демонстрирующие журналистику как более широкое явление, чем перепечатка криминальных сводок и пресс-релизов.



В поле зрения форума – новые форматы медиапродуктов, альтернативная городская повестка, варианты монетизации контента и люди, создающие неординарные медиапроекты. Компанию московским представителям СМИ составят их пермские коллеги – представители кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, фонда «Дедморозим» и популярных городских пабликов Вконтакте.



Специальный гость – продюсер мультимедийных проектов Артем Галустян – проведет воркшоп по теме «Мультимедийный сторителлинг: как рассказать историю в современном формате».



Во время мастер-классов команды из участников форума будут создавать свои лонгриды, которые будут опубликованы в популярных городских пабликах «Вконтакте».



Организаторы форума – администрация Перми, кафедра журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ и коммуникационная компания «Авеню-медиа».