408 соотечественников, проживающих за рубежом, хотят вернуться в Пермский край

10:59 | 23.05.2018

В Прикамье действует региональная программа переселения соотечественников.



21 мая в Москве обсудили реализацию Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.



Заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, провел председатель комиссии, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.



В работе приняли участие члены комиссии, представители администрации главы государства, заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, отвечающих за миграционную и демографическую политику, заместители и помощники полномочных представителей президента России в федеральных округах, в том числе помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов.



В ходе заседания рассмотрены проекты нормативных правовых актов и подведены итоги реализации Государственной программы в 2017 году.



Приволжский федеральный округ занимает лидирующие позиции среди федеральных округов по приему переселенцев в рамках Государственной программы. В 2017 году в уполномоченные органы за рубежом и подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России в ПФО соотечественниками подано почти 8 тыс. заявлений об участии в Госпрограмме. Большинство из них избрали местом проживания Самарскую (3 517 чел.), Саратовскую (1 575 чел.), Пензенскую (705 чел.) области, Пермский край (408 чел.), Республику Мордовия (305 чел.).



В настоящее время региональные программы переселения соотечественников утверждены как в Пермском крае, так и еще 12 субъектах Федерации округа (программа Нижегородской области проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти).



По итогам обсуждения выработаны рекомендации федеральным и региональным органам государственной власти, с учетом предложений и замечаний подготовлены проекты указов и распоряжений для внесения в Правительство Российской Федерации.