В Перми досрочно откроется движение по двум полосам Коммунального моста

16:32 | 17.05.2018

Подрядчик скорректировал график работ на Коммунальном мосту и заверил, что уже к 5 июня будет запущено движение по ныне закрытой части.



Глава Перми Дмитрий Самойлов и его заместитель Анатолий Дашкевич отправились на объект, чтобы на месте дать указания рабочим по ходу ремонта.



Напомним, плановые работы на Коммунальном мосту начались с 10 мая. Сейчас ограничено движение транспорта на двух полосах в направлении «из города» на участке от ул. Окулова до середины моста. Глава города выступил с критикой организации работ, так как от пермяков поступают обращения о том, что «дорожники пассивно ведут работы на мосту, пробки утром и вечером, и люди опаздывают по своим делам».



Дмитрий Самойлов объявил выговор главному инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвею Чувашову за недостаточный контроль за ходом работ и поручил жестче контролировать ремонт моста в дальнейшем.



— Сейчас в основном выполняются механизированные работы, все ручные работы подрядчик старается делать ночью, поскольку после фрезы нужно дорожное полотно вымыть и вымести, — отметил Анатолий Дашкевич. — От таких действий днем могут пострадать проезжающие мимо машины. Мы помогли подрядной организации составить технологическую карту и настроить работу должным образом.



Заместитель директора по строительной части подрядчика Айк Казарян отчитался, что сейчас идет подготовка к укладке гидроизоляции: работы пойдут быстрее, когда будет снят старый слой гидроизоляции. До 5 июня должны открыться полосы для движения, затем начнется второй этап.



Подрядчик пообещал, что приложит все усилия, чтобы сократить сроки ремонта, и принес извинения автомобилистам за неудобства.