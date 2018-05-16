Пермяки взяли серебро в эстафете первого дня «Туриады-2018»

16:20 | 17.05.2018

В Саратовской области торжественно открылся окружной спортивно-туристский лагерь, собравший 700 участников ПФО.



16 мая полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии открытия спортивно-туристского лагеря «Туриада-2018». Мероприятие традиционно проходит в Саратовской области, в Хвалынске.



В нынешнем году на шестую «Туриаду» собрались почти 700 участников из всех регионов ПФО — победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному туризму.



Пермский край представляют 33 спортсмена от 17 до 22 лет из Нытвенского, Чайковского, Краснокамского, Верещагинского и Пермского районов.



Открывая лагерь, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что проведение «Туриады» на гостеприимной саратовской земле стало доброй традицией.



«За эти шесть лет уже трудно сказать, чего здесь больше: событийного, познавательного или спортивного туризма. Я напомню, в Саратовской области проходит финальная часть соревнований, а так они идут практически с сентября по май в каждом регионе Приволжского федерального округа. 12 тысяч ребят приняли участие в отборочных состязаниях, чтобы 700 из них — самых лучших — оказались сегодня здесь», — сказал Михаил Бабич.



Также полпред отметил увеличение количества спортивно-туристических соревнований регионального и муниципального уровней, рост охвата молодежи, участвовавших в них, а также число обладателей спортивных разрядов. Приволжские спортсмены, благодаря системной организации подготовки к «Туриаде» и крупнейшим общероссийским соревнованиям, заняли доминирующее положение в своем виде спорта. Свидетельством достижений, к которым привела «Туриада», стали высокие результаты, показанные командами регионов ПФО в текущем сезоне. Так, на чемпионате России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях первое общекомандное место заняла сборная Республики Марий Эл, на водных — команда Пермского края. В целом сохранена и развивается инфраструктура спортивного туризма в регионах округа. Постепенно идет возрождение школьных туристских походов.



Полпред особенно подчеркнул, что «проект «Туриада» — это не только спорт и конкуренция, но еще и изучение малой родины, истории своих регионов и многие другие вещи, которые сопутствуют спортивным результатам. Да и спортивные достижения выросли в разы. Количество мастеров спорта увеличилось в четыре раза, кандидатов в мастера спорта — тоже почти в четыре раза. Число участников увеличилось на тысячи человек — тех, кто сегодня активно начал заниматься туризмом. И конечно, ребята дружат между собой — это то, что закладывается на всю жизнь. Я уверен: чем бы они потом ни занимались, то, что они познают на этих соревнованиях и конкурсах, останется с ними на всю жизнь».



В день открытия лагеря, 16 мая, состоялись первые состязания — командная спортивно-туристская эстафета, по итогам которой лучший результат показали ребята из Республики Марий Эл, второе место у сборной Пермского края, третье место заняла Самарская область. Михаил Бабич вручил команде-победителю Кубок полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Также каждая команда презентовала визитку — красочное выступление-флешмоб о Пермском крае показала и наша команда.



Соревнования продлятся до 19 мая. В этом году участников «Туриады» ждут соревнования на велосипедных (индивидуальное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях. В рамках программы лагеря пройдет первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Данные состязания вошли в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2018 год. Участники лагеря имеют возможность сдать нормативы кандидатов в мастера спорта, повысить спортивные разряды, получить звания.



В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО» (пермяки презентуют забег на трамплин в Чайковском RedBull400, он состоится 26 мая 2018 года), конкурс авторской песни «Музыка сердец» и брейн-ринг на туристскую тематику.



Победители и призеры «Туриады-2018» примут участие в крупнейших всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.