Пермь: новости дня
17:44 | 16.05.2018
В Пермском крае откроются 4 новых летних лагеря для 740 детей
Как обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников, на сегодня в регионе 318 тысяч школьников. Как и в прошлом году, 90 % из них будут охвачены летней кампанией. Для этого в бюджете края предусмотрено порядка 680 млн рублей. «В этом году 1 250 лагерей и различных школьных площадок готовы принять детей. В крае достаточно большое вариантов для летнего отдыха детей: это и загородные круглосуточные лагеря — их в крае 60, и лагеря с дневным пребыванием, в том числе развернуты палаточные лагеря, — отметил глава региона. – В Прикамье 33 профильных лагеря, пройдет более 100 тематических смен. Школы заранее выясняют потребности семей и предлагают им наиболее подходящие варианты занятости детей».
Как пояснил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, в регионе предусмотрена государственная поддержка отдыха и оздоровления детей. Это как предоставление путевок, так и компенсация и сертификаты. «Поддержку осуществляем адресно. Размер составляет от 30 до 100 % расчетной стоимости путевки в зависимости от категории семьи. В денежном выражении размер поддержки в этом году составит от 6 до 26 тысяч рублей, в зависимости от выбранной формы отдыха, — говорит Павел Фокин. — Для получения государственной поддержки родителям необходимо обратиться в уполномоченные органы местного самоуправления». Также министр отметил, что в крае успешный опыт по реализации технологии сертификатов на детский отдых — она будет использоваться и в этом году. За последние 2 года количество выданных сертификатов выросло на 34 %. Сейчас в технологии участвуют 9 территорий: г. Пермь, г. Кудымкар, г. Кунгур, Добрянский, Горнозаводский, Чердынский, Карагайский, Сивинский, Краснокамский районы.
В Пермском крае сейчас 116 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году планируется направить в загородные и санаторные лагеря 17 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В лагерях с дневным пребыванием будет оздоровлено 58 тысяч детей. Еще 29 тысяч детей поедут в профильные лагеря, пойдут в походы, сплавы, поедут на экскурсии.
Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня почти 20 стационарных лагерей заявляют о своей возможности принимать особенных детей.
В ближайшие два года в Пермском крае откроются еще 4 новых детских лагеря, сообщил министр. Один из них — в 2018 году, на 190 мест, еще три предполагается открыть для детей в 2019 году — в общей сложности на 550 мест.
Во время своего выступления директор ассоциации детских лагерей Пермского края Валерий Долгих рассказал о создании электронной платформы программ и услуг детских лагерей «Более разнообразные каникулы», размещенной на сайте «Пермские каникулы». По словам Валерия Долгих, на сайте можно ознакомиться с отзывами, найти лагерь с определенным видом услуг. Кроме того, ассоциацией проводится общественная экспертиза лагерей, результаты которой также размещаются на сайте. Глава Прикамья отметил успешность этого проекта как с точки зрения оценки предоставляемых услуг, так и с точки зрения использования электронных ресурсов региона.
Также на заседании правительства обсудили готовность лагерей с точки зрения безопасности. Этот вопрос является приоритетным для краевых властей во время подготовки летней кампании.
С 2018 года службой Роспотребнадзора возобновлена выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии лагеря СанПиНам. Без этого заключения лагерь не может начать работу. Срок действия заключения — 1 год. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, главного государственного санитарного врача по Пермскому краю Виталия Костарева, в настоящее время 92 % лагерей получили положительные заключения. Работа продолжается в плановом режиме.
Врио начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев доложил, что в части физической безопасности на сегодня 100 % краевых лагерей обеспечены выводами сигнала о возгорании на пульты пожарной охраны; 95 % лагерей имеют техническую и квалифицированную физическую охрану; в 85 % лагерей установлено видеонаблюдение. Лагерям выданы поручения об утверждении паспортов безопасности. На сегодняшний день 72 % лагерей паспорта безопасности уже имеют. Работы продолжаются в плановом режиме.
Также Андрей Бабинцев отметил, что во время подготовки к летнему сезону силовым ведомством проведено 805 практических тренировок с персоналом лагерей, а во время лагерных смен будут проводиться Дни МЧС.
© «Вечерние Ведомости»
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