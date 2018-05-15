Глава Прикамья и глава Перми снова примут участие в Пермском международном марафоне

15:03 | 16.05.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов зарегистрировались на второй Пермский международный марафон, который, напомним, состоится в столице Прикамья 9 сентября.



В прошлом году большое спортивное событие состоялось в Перми впервые. В нем приняли участие 5,5 тысячи человек из 12 стран мира. Максим Решетников и Дмитрий Самойлов пробежали дистанцию в 3 км. В этом году они решили увеличить дистанцию до 10 километров.



На сегодня на разные дистанции марафона зарегистрировались более 1700 человек из 16 субъектов и 93 городов России. Самым опытным спортсменом по-прежнему остается 81-летний житель села Вознесенское, который планирует преодолеть дистанцию в 10 км. Самый младший участник — мальчик из Полазны, которому исполнилось 2 месяца. Предполагается, что он преодолеет дистанцию в 3 км вместе с мамой — в коляске. В забеге также примут участие его старший брат и сестра.



В этом году в международном марафоне смогут принять участие до 8 тысяч спортсменов и любителей здорового образа жизни, а также тысячи болельщиков. Чтобы пробежать одну из четырех дистанций — 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км, — нужно зарегистрироваться на permmarathon.ru.