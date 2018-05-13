Работы на Коммунальном мосту в Перми постараются ускорить

12:19 | 15.05.2018

С 10 мая на мосту стартовали плановые работы, первый этап рассчитан до 8 июня. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил изыскать возможность ускорить ремонт.



Напомним, до 8 июня на Коммунальном мосту ограничено движение по двум полосам в направлении «из города» на участке от ул. Окулова до середины моста. С 13 июня будет перекрыт следующий участок.



Глава Перми поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу найти возможность сократить сроки ремонта. Дмитрий Самойлов отметил, что от пермяков поступают обращения: дорожники пассивно ведут работы на мосту.



- Перекуров на объекте быть не должно! – настаивает глава города. - Полгорода утром и вечером стоит в пробке, люди опаздывают по делам, клянут такую организацию работы на чем свет стоит, разными непарламентскими словами. Рассмотрите возможность повысить темп работ, сократить сроки ремонта моста.



Дмитрий Самойлов потребовал докладывать ему о ходе работ на мосту в ежедневном режиме. Сегодня глава Перми намерен провести внеплановый выезд на объект.