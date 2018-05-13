Пермяк вошел в число призеров первенства России по дзюдо глухих

10:20 | 15.05.2018

В течение трех дней в Зеленограде проходило первенство России по спорту глухих (дзюдо). Представитель Прикамья Виктор Кузнецов занял на этих соревнованиях 3-е место.



Виктор Кузнецов занимается в ДЮСШ «Темп» города Перми, его тренирует Андрей Тунев.



Напомним, что Пермь стала одним из первых городов, где начало развиваться адаптивное дзюдо. Сегодня региону приносят медали не только слабослышащие спортсмены, но и ребята, которые занимаются дзюдо слепых.