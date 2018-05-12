Бойцы студотрядов Прикамья трудоустроятся на стройках региона

18:48 | 14.05.2018

Состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с представителями региональных студенческих отрядов. Стороны обсудили взаимодействие студотрядов с краевым правительством и перспективы летнего трудоустройства студентов на региональных стройплощадках. В диалоге приняли участие председатель правления пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Бритвин и руководитель Пермского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин.



Глава Прикамья отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы молодежь участвовала в развитии края. По словам губернатора, задача краевых властей - обеспечить региональные стройотряды работой именно на пермских площадках. Максим Решетников пояснил, что подрядчики готовы обучать участников стройотрядов необходимым навыкам и рассматривать молодых людей в качестве своих потенциальных сотрудников.



Алексей Блюмин, в свою очередь, считает, что 2018 год может стать ключевым в развитии движения студенческих отрядов в регионе. «Благодаря заинтересованности властей региона в том, чтобы ребята работали преимущественно в Пермском крае, в последнее время прошло несколько продуктивных встреч», - обозначил свою точку зрения Алексей Блюмин.



Недавно прошло совещание с представителями министерства здравоохранения, и сейчас прорабатываются вопросы об организации централизованных медосмотров бойцов студенческих отрядов, что очень важно в преддверии трудового сезона.



Состоялись рабочие совещания с министерством транспорта и министерством строительства и архитектуры Пермского края, на которых обсуждались объекты, где смогут поработать региональные строительные отряды. Такие объекты есть и сейчас. В данный момент идет процедура согласования условий работы бойцов студенческих отрядов на строительных объектах края. Напомним, 26 января во время делового визита в Пермь полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича прошла его встреча с представителями пермского студенчества. Во встрече участвовал и губернатор Пермского края Максим Решетников.



В ходе встречи Михаил Бабич назвал Пермский край настолько масштабным и интересным, что площадку, подобную крупным всероссийским стройкам, создать не составит труда. Максим Решетников предложил рассмотреть в качестве вариантов трудоустройства студентов в крае проекты по благоустройству города, вторым возможным моментом отметил стройку Северного железнодорожного обхода, где крупных подрядчиков готовы попросить привлекать студенческие отряды, и пообещал, что работа для представителей студенческих отрядов в крае будет.