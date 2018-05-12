Прикамские фермеры получат до 10 млн рублей на развитие семейных животноводческих ферм

18:23 | 14.05.2018

С 14 по 18 мая главы крестьянских (фермерских) хозяйств Пермского края могут подать заявки по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм».



Как сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, максимальный размер гранта на развитие ферм составляет не более 60 % стоимости каждого наименования приобретений и не более 10 млн рублей. Полученные средства фермеры смогут направить на строительство, реконструкцию или модернизацию ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства, на приобретение техники и сельхозживотных.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников поставил краевому минсельхозу задачу оказывать поддержку и малым формам хозяйствования, и крупным сельхозпредприятиям.



В этом году в Пермском крае на развитие семейных животноводческих ферм предусмотрено 61,643 млн рублей (16,643 млн рублей из краевого бюджета, 45 млн из федерального). Для сравнения: в 2017 году на развитие семейных животноводческих ферм было направлено 9 грантов на общую сумму 59 млн рублей.



С перечнем документов, необходимых для участия в отборе, можно ознакомиться здесь: agro.permkrai.ru/proekty/prikamskiy-fermer/2018/normativnye-dokumenty.