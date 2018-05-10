В Пермском крае капитальный ремонт проведен в 589 домах

14:33 | 11.05.2018

Фонд капитального ремонта подвел итоги реализации краткосрочного плана капитального ремонта в 2015–2017 годах. «По результатам трехлетки проведены ремонты и приняты работы в 589 многоквартирных домах, что составляет 50 % от планового количества. При этом только в первом квартале 2018 года специалисты фонда приняли 115 домов», — сообщают специалисты Региональной службы по тарифам. Еще по 294 домам ведутся строительные работы, которые будут завершены в течение 2018 года.



«Фонд не снимает с себя ответственности и обязуется завершить краткосрочную программу. Еще в четвертом квартале прошлого года исполнение программы не превышало 30 %, сейчас выполнена половина работ. Динамика положительная», — прокомментировал представленные итоги и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов. Напомним, в 2018 году запланированы комплексные ремонты 216 многоквартирных домов. Сейчас по всем 216 домам выбраны подрядчики и ведется разработка проектно-сметной документации. С учетом домов, находящихся на специальном счете, комплексные ремонты будут проведены в более чем 270 домах.



В 2017 году по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова в Прикамье были пересмотрены подходы к формированию программы капитального ремонта домов. В конце прошлого года было принято решение, что начиная с 2018 года дома по программе капремонта будут ремонтироваться комплексно. Помимо этого, в конце 2017 года правительство Пермского края повысило предельную стоимость работ по капитальному ремонту. Эта мера, а также более детальный подход фонда к планированию аукционов и формированию лотов направлены на повышение качества выполняемых работ и предотвращение срывов торгов по причине отсутствия заявок.