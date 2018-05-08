Антон Клепиков назначен заместителем председателя правительства Пермского края

13:04 | 10.05.2018

Сегодня, 10 мая, на заседании правительства Пермского края глава региона Максим Решетников объявил о кадровых назначениях в краевом правительстве.



На должность заместителя председателя правительства Пермского края назначен Антон Клепиков. В сфере его ответственности будут находиться вопросы спорта, туризма, культуры и образования.



Ирина Ивенских будет курировать вопросы межрегионального, международного сотрудничества и развития культурных связей. «Ирина Валентиновна — несомненный авторитет в сфере коммуникаций, отличный переговорщик. Нам важно выводить на новый уровень те возможности, которые уже созданы в крае. Уверен, коллеги сохранят все то, что было наработано, и дополнительно усилят работу по своим направлениям на новом организационном уровне», — прокомментировал назначения Максим Решетников.



Антон Юрьевич Клепиков родился 20 июня 1974 года. Имеет высшее юридическое образование (Пермский государственный национальный исследовательский университет). С 2017 года - руководитель фестивального проекта «Пермский период. Новое время».