Противопожарной службе Пермского края передано 10 новых пожарных автомобилей

13:36 | 8.05.2018

Сегодня, 8 мая, состоялось торжественная передача отрядам противопожарной службы Пермского края новой пожарной техники. Губернатор Прикамья Максим Решетников вручил начальникам пожарных частей документы и ключи от 10 спецавтомобилей. Из 10 пожарных машин 2 останутся в пожарно-спасательных подразделениях города Перми, остальные поступят в муниципальные районы региона.



По словам главы Прикамья, краевые власти продолжат системную поддержку силовых ведомств. «Мы будем ежегодно закупать не менее 10 машин и передавать вам, чтобы постепенно старые машины выводились из эксплуатации, а вы получили в распоряжение новую, надежную технику. Задача укрепления противопожарной службы для нас является приоритетной. Нам важно, чтобы была обеспечена защита людей, как на крупных объектах, так и в частном секторе», — отметил губернатор Максим Решетников и поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы.



Также губернатор обратил внимание на то, что завтра, в День Победы, на площадке у Театра-Театра будет выставлена действующая пожарная техника: лестница, автоцистерна и аварийно-спасательный автомобиль. Жители Пермского края смогут сами ознакомиться с современным пожарным оборудованием.



Также в мероприятии приняли участие врио начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Андрей Бабинцев, министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун, первый заместитель председателя Законодательного собрания Прикамья Игорь Папков.



Как отметил врио начальника Главного управления МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев, в Прикамье на 10 автомобилей улучшились тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения. «Это позволит пожарным в минимальные сроки выполнять нашу основную задачу — спасать жизни людей, их имущество», — подчеркнул Андрей Бабинцев.



В частности, один из автомобилей («Урал») будет направлен в Лысьвенский городской округ. По словам начальника 27-го отряда противопожарной службы Пермского края Бориса Голубцова, новая машина позволит быстрее прибывать на место происшествия. «Мы получаем новый «Урал», этот автомобиль имеет высокую проходимость и большой объем канистры (5,5 тонны) под воду для тушения пожаров. В Лысьвенском городском округе много поселков и деревень с низкой транспортной доступностью. Новая техника позволит проехать по проселочным дорогам в любых условиях и в любое время года. Это важно для обеспечения безопасности жителей, эта техника поможет нам спасать человеческие жизни и целостность их домов и другого имущества», — обозначил ценность новой техники Борис Голубцов.



Отметим, ежегодно предполагается пополнять автопарк пожарной охраны Прикамья 10 автоцистернами. Также в этом году планируется ввести 4 пожарных депо в Кизеле, Чердыни, Березниках и Яйве. А до 2022 года предполагается построить еще 5 пожарных депо в Перми, Голованово, Фролах, Усть-Качке и Соликамске. Кроме того, в этом году будет направлено дополнительно 61 млн рублей на обновление автопарка, техники и оборудования. Предполагается приобрести 29 единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, уазики. Это позволит сформировать 2 новые пожарно-химические станции в новых лесхозах — в Чусовском на 3 района и Коми-Пермяцком округе.