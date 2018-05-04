Прикамье присоединилось к акции «Красная гвоздика»

12:28 | 8.05.2018

С 1 мая по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» проводит акцию «Красная гвоздика».



Она проводится и на территории Пермского края. Желающие могут приобрести значок «Красная гвоздика» за любую сумму пожертвования. Собранные средства за период действия акции будут переданы нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий региона.



Отчет о проведении акции будет опубликован на официальном сайте фонда «Память поколений» в срок до 1 августа 2018 года.



Отметим, акция «Красная гвоздика» проводится в России с 2016 года. По итогам прошлого года 4 млн человек в 80 регионах нашей страны надели значок в виде красной гвоздики.



Всего по итогам 2017 года за счет проведенной акции и других благотворительных мероприятий фонд оказал поддержку 2935 подопечным и 17 учреждениям, в которых ветераны боевых действий проживают на постоянной или временной основе, а также проходят реабилитацию.