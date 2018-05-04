В Перми пройдут дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры

12:22 | 8.05.2018

11 и 12 мая в Доме народного творчества «Губерния» (ул. Советской Армии, 4) пройдут «Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры в Перми». Пермяков познакомят с коми-пермяцкой кухней, покажут знаменитый спектакль на коми-пермяцком языке «Гузи да Мези».



В рамках Дней культуры пройдут различные выставки, концерты, мастер-классы, круглые столы. Коми-пермяцкий краеведческий музей выставит экспозицию «И сердце хочет вселенски биться…», посвященную творчеству П.И. Субботина-Пермяка. Маленьким гостям расскажут коми-пермяцкие сказки в исполнении заслуженного артиста РФ А.И. Радостева. Пермяки смогут посетить семейные посиделки по-коми-пермяцки, цикл лекций об истории и культуре коми-пермяцкого народа, встретиться с писателями Пармы. Любители живописи смогут оценить работы художников творческого объединения «Художники Пармы». Гостям предложат продегустировать коми-пермяцкие национальные блюда: пельмени из пистиков, разнообразные шаньги и куличи, деревенское пиво и квас.



В программе мероприятий двух дней народный фольклор представлен выступлениями аутентичных коллективов Коми-Пермяцкого округа, фолк-группы «Шай-Май» (г. Кудымкар) и музыкальными проектами «Седой Урал» (г. Пермь), «Виль шы» (Кудымкар — Ижевск — Пермь).



Торжественное открытие Дней культуры состоится 11 мая в 17:00.