Пермь: новости дня
18:17 | 7.05.2018
В Прикамье начаты работы на объектах проекта «Безопасные и качественные дороги» 2018 года
В апреле все 86 объектов БКД прошедшего года были обследованы. По результатам проверки установлено, что все дороги выдержали нагрузки, связанные с осенне-зимне-весенним периодом. На некоторых объектах зафиксированы незначительные дефекты, требующие устранения в рамках гарантийного ремонта подрядчиками.
Отметим, подводя итоги дорожного сезона 2017 года, губернатор Пермского края Максим Решетников обращал внимание на эффективность федеральной программы. «Благодаря программе БКД удалось привести в порядок 142 км дорог в пределах Пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков. По данным статистики, в этом году почти на четверть снизилась аварийность на дорогах Пермской агломерации», — подчеркивал глава Прикамья.
Члены рабочей группы обсудили сроки начала ремонтных работ на объектах 2018 года. В Перми на трех объектах работы уже начаты: на ул. Механошина, ул. Свиязева, ул. Петропавловской, на остальных 17 объектах работы начнутся 10–12 мая. Добрянский район начинает работы на всех объектах с 14 мая, Краснокамский — в период с 12 по 25 мая, Пермский 21 мая начнет на одном объекте, на остальных — с 1 июня. По дорожным объектам муниципальных районов (Верхние Муллы — Нестюково, дорога на Хохловку и дорога на Оханскую переправу) проводятся конкурсные процедуры, чтобы в конце июня начать ремонтные работы и завершить их до конца августа. Все асфальтобетонные заводы, которые будут поставлять асфальт на дорожные объекты проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году, будут обследованы до 1 июня.
Также на заседании было отмечено, что в результате проведенных конкурсных процедур по выбору подрядчиков в 2018 году образовалась экономия около 100 млн рублей. На эту сумму муниципалитеты Пермской агломерации подготовили предложения по включению дополнительных дорожных объектов в перечень дорог, которые будут отремонтированы в этом году. Расширенный перечень объектов направлен на согласование в Федеральное дорожное агентство.
Кроме того, с 2019 года в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется реализация капитальных ремонтов и реконструкции. В связи с этим министр транспорта Пермского края Николай Уханов поручил рабочей группе начать подготовку перечня объектов на 2019 год, по которым уже имеется проектно-сметная документация.
Напомним, федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным для приведения в нормативное состояние дорожных объектов страны. В Пермском крае проект реализуется на территории Пермской агломерации (Пермский городской округ, Пермский, Краснокамский, Добрянский муниципальные районы, а также федеральные и региональные дороги Пермского края в радиусе 50 км от границы города Перми).
Проект реализуется с 2017 по 2025 год. Планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения в 38 городских агломерациях страны, в которых проживает свыше 19 млн человек. В 2017 году совокупный размер бюджетных затрат на программу превысил 60 млрд рублей. Аналогичная сумма предусмотрена на 2018 год.
© «Вечерние Ведомости»
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