В МВД стартовала акция «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

18:02 | 7.05.2018

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов сотрудники подразделений МВД России из разных регионов страны примут участие в акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!».



В формате коротких видеороликов полицейские расскажут о своих родных, участвовавших в боях Великой Отечественной, погибших и выживших. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму было отражено нападение жестокого врага.



«Я помню. Я горжусь. Служу России!» — это дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Страница проекта доступна на мвд.рф/я-помню-я-горжусь/.



В социальных сетях видеоролики МВД России публикуются с хештегами #Япомню, #Ягоржусь, #СлужуРоссии.