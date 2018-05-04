В Перми началась подготовка матросов-спасателей к лету

14:04 | 7.05.2018

В краевой столице набрали спасателей для работы летом в местах массового отдыха у воды.



Замглавы администрации Перми Лидия Королева провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период пляжного сезона стало одним из вопросов повестки.



На медицинскую комиссию уже направлено 60 кандидатов, рассказали в Пермской городской службе спасения.



Пляжные спасатели должны патрулировать территорию у водоема и наблюдать за акваторией пляжа, а в случае необходимости оказывать первую помощь.



Требования к кандидатам – возраст от 18 лет, хорошее физическое здоровье, отсутствие хронических заболеваний. После профильного обучения они получат квалификацию матросов-спасателей. Практические занятия по отработке способов спасения утопающих и зачеты по плаванию пройдут в бассейне.



К началу пляжного сезона водолазы городской службы спасения проведут подводное обследование и очистку дна. Спасательные посты дооснастят необходимым оборудованием, медикаментами, плавсредствами и спасательными средствами. Матросы-спасатели, прошедшие подготовку, будут распределены в смены; будут определены старшие дежурные и утверждены графики работы.