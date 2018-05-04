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Пермь: новости дня


15:15 | 6.05.2018

Житель Перми осужден за продажу прокатных велосипедов

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в июне прошлого года в полицию Мотовилихинского района краевой столицы обратился 25-летний индивидуальный предприниматель, который занимается прокатом велосипедов. Мужчина сообщил, что один из клиентов взял в прокат три велосипеда и не вернул их, нанеся ущерб в 39 тысяч рублей. Потерпевший просил полицейских разобраться в ситуации.

Правоохранители установили, что девять раз судимый 29-летний мужчина взял во временное пользование три велосипеда «Форвард», продал их малознакомому человеку, а вырученные деньги потратил. Было возбуждено уголовное дело по факту растраты имущества.

Мотовилихинский районный суд признал гражданина виновным и приговорил к 1 году и 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима.

© «Вечерние Ведомости»

 


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