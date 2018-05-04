С четверга в Перми будет ограничено движение по Камскому мосту

15:13 | 6.05.2018

С 10 мая по 8 июня на двух полосах в направлении «из города» на участке от ул. Окулова до середины моста будет ограничено движение.



Здесь планируется провести замену асфальтового покрытия, защитного слоя и гидроизоляции. На ремонтируемом участке будут выставлены соответствующие дорожные знаки.



Движение будет восстановлено в период с 8 по 12 июня, а затем, с 13 июня, будет закрыт следующий участок моста.