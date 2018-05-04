В Перми заработали фонтаны

15:11 | 6.05.2018

8 из 11 городских фонтанов начали работу с 1 мая. Еще три будут запущены к 9 мая.



По традиции первым в Перми запускают фонтан на территории классического университета («фонтан-одуванчик»). Сейчас уже работают главный городской фонтан – Театральный, в сквере у ДК им. Солдатова, сквере им. Дзержинского, сквере Уральских добровольцев, фонтан на «тихом Компросе».



В будни фонтаны работают с 12.00 до 00.00, а в выходные и праздничные дни – с 09.00 до 01.00. Подсветка будет включаться в будни с 20.00 до 00.00, а в выходные и праздничные дни – с 20.00 до 01.00.



После выходных и праздничных дней на фонтанах будут проводиться профилактические работы, и фонтаны будут функционировать с 18.00 до 00.00.



Театральный фонтан дает светомузыкальные представления ежедневно: в будни – в 22.45, по выходным – в 20.45, 21.45 и 22.45.



До 9 мая планируется подключить остальные фонтаны: на ул. Ласьвинской, на бульваре Советской Армии и в сквере у Театра оперы и балета.