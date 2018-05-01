Пермь: новости дня
18:49 | 4.05.2018
Специалисты «Управтодора» проинспектировали ход строительства обхода Чусового
По словам заместителя руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Михаила Бажукова, проверки объекта проходят в еженедельном режиме, также на возводимый участок регулярно выезжает диагностическая лаборатория. «Работы ведутся по технологии и без нарушений. Это подтверждают и заключения комиссии Росавтодора. Неделю специалисты ведомства обследовали строящийся объект: изучали документацию, технологические процессы — замечаний не поступило», — отметил Михаил Бажуков.
По информации министерства транспорта Пермского края, сейчас для продолжения строительства обхода Чусового привлечена компания, специализирующаяся на взрывных работах. Как отмечают специалисты министерства, геология участка крайне сложная, включает карсты, воронки. «Будущая дорога «пробирается» через горы, даже тяжелая техника не в силах здесь справиться, именно поэтому к работам на объекте привлечена компания, специализирующаяся на проведении взрывных работ», — отметил министр транспорта Николай Уханов.
Руководитель компании «Техновзрыв» Николай Бажутин пояснил, что взрывным работам предшествует важная и трудоемкая подготовка: «При подготовке к последнему подрыву было пробурено 480 скважин, они заряжаются взрывчатым материалом промышленного назначения. Для взрыва потребовалось около 20 тонн взрывчатки, взорвано около 20 тыс. куб. м породы».
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников говорил о значимости этого объекта дорожной инфраструктуры края. По словам главы Прикамья, «новая дорога соединится с трассой Кунгур — Екатеринбург, что позволит развить федеральный транспортный коридор Москва — Казань — Пермь — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск». С вводом в эксплуатацию дороги весь транзитный транспорт пойдет в обход города, что, в свою очередь, снизит нагрузку на городские дороги, улучшит экологическую обстановку.
Напомним, работы по строительству дороги начаты в феврале 2017 года, срок окончания по плану — октябрь 2019 года. Подрядчик, ЗАО «Уралмостострой» (Мостоотряд 123), планирует, что объект будет готов к сдаче и вводу в эксплуатацию в намеченный срок.
Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов. В 2018 году из федерального бюджета на строительство обхода Чусового планируется направить 150 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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