В Пермском крае началась посевная кампания

16:58 | 4.05.2018

По информации министерства сельского хозяйства Пермского края, прикамские аграрии приступили к севу яровых культур. Посевную кампанию уже открыло ООО «Агрофирма «Труд» Кунгурского района. Предприятие засеяло овсом 95 га.



Сельхозпредприятия края также продолжают весеннюю обработку полей. 69 предприятий уже работают над восстановлением плодородных функций грунта, созданием оптимальных условий вегетации. Проведены подкормка многолетних трав на площади 6 тыс. га, рыхление 13,4 тыс. га, закрытие влаги на 6,4 тыс. га, весновспашка – 7 га. Среди лидеров по проведению весенне-полевых работ - ООО «Агрофирма «Труд», СПК «Колхоз им. Чапаева», ООО «АФ САВЛЕК» (Кунгурский район), ООО «Русь» (Пермский район), СПК «Имени Ильича» (Березовский район), ООО «Суксунское» (Суксунский район), ООО «Дуброво-Агро» (Оханский район).



Ожидается, что в 2018 году площадь сева яровых превысит уровень прошлого года на 4,2% и составит 259 тыс. га, площадь сева технических культур, овощей открытого грунта и картофеля составит 8,1 тыс. га. Предполагается, что в этом году площадь обрабатываемых земель увеличится до 805 тыс. га.



Задача краевого минсельхозпрода – оказание своевременной государственной поддержки в полном объеме, чтобы сельхозтоваропроизводители качественно подготовились и провели посевную кампанию. На 1 мая сельхозтоваропроизводителям перечислено более 982 млн руб. субсидий.