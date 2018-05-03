В понедельник в Перми пройдет массовая зарядка в честь Дня радио

14:58 | 4.05.2018

Пермский университет проведет коллективную радиозарядку в кампусе в честь Дня радио. Акция пройдет во второй раз: студенты, преподаватели и сотрудники ПГНИУ, а также гости кампуса соберутся 7 мая в 13:00 на площади перед фонтаном, чтобы выполнить физические упражнения под музыкальные заставки советских времен.



В этом году к праздничной радиозарядке присоединятся университетские волейболисты, регбисты, баскетболисты и футболисты, представители профсоюза студентов и студенческого медиацентра «Ё», также организаторы «Ночи в университете» и активисты студенческого дворца культуры ПГНИУ. Ведущей зарядки и главной спортсменкой дня станет Александра Брезгина — студентка историко-политологического факультета и Студенческий лидер 2018 года.



«Слоган радиозарядки в этом году — «Будь в форме!», поэтому участников можно будет отличить друг от друга по фирменной одежде своего клуба или объединения. Гости кампуса могут нарядиться по своему усмотрению, но чем веселее и оригинальнее — тем лучше. Если не сможете во время перерыва присоединиться к коллективной гимнастике, то проведите ее в рабочем кабинете с коллегами или в аудитории с одногруппниками», — рассказывает Александра.



В честь Дня радио Пермский университет также запускает конкурс. Для участия в нем в течение недели после проведения акции необходимо разместить в социальных сетях публикацию любого формата — фотографию, видео, статью или полноценный лонгрид. Главное условие — пост должен отражать тему «Я и радио» и сопровождаться хештегами #радиозарядкапермь и #яирадио.



Победители получат призы от организаторов Дня радио в Перми — филиала РТРС «Пермский КРТПЦ», а награждение победителей конкурса состоится 18 мая во время «Ночи в университете».



Утренняя гимнастика в сопровождении радио была очень популярна в советское время. Впервые подобную гимнастику провели в 1929 году, а уже через год за диктором повторяли упражнения более 35 тысяч слушателей. Для ПГНИУ участие в этой акции особенно символично. На физическом факультете университета с 1953 года существует кафедра радиоэлектроники и защиты информации, а на территории кампуса действует единственное в регионе университетское «Радио ПГУ», которому в прошлом году исполнилось 68 лет.



Участие в акции для всех свободное и бесплатное. Организаторами радиозарядки на территории Пермского университета стали управление общественных связей ПГНИУ при поддержке филиала РТРС «Пермский КРТПЦ».