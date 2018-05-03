Данило Анджушич приглашает пермяков на матч «Пармы» с «УНИКСом»

14:11 | 4.05.2018

«Парма» примет казанский «УНИКС» уже сегодня, 4 мая. Бывший игрок «Пармы» Данило Анджушич, сейчас выступающий за команду из Татарстана, приглашает пермяков на матч.



Баскетболист сохранил приятные воспоминания о нашем городе и «Парме»:

- Я был очень рад, когда узнал о поездке на игру в Пермь. Помню, как классно поддерживают команду болельщики. Всегда большое удовольствие играть в такой атмосфере. Но, когда я выхожу на площадку, стараюсь сделать все, чтобы моя команда победила. Уверен, что это будет красивая и интересная игра. Поэтому приглашаю всех на игру в «Молот»!



Начало матча – в 17.45.